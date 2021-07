Calciomercato Juventus, Pjanic-Barcellona: novità dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, c’è una novità per quanto concerne la situazione legata a Miralem Pjanic: le ultimissime.

Che Pjanic sia ritornato in orbita Juve non è certo un mistero: i messaggi lanciati dal bosniaco sui propri profili social, e quelli criptici di Allegri nella conferenza stampa di qualche ora fa, concorrono tutti nella medesima destinazione. Il Barcellona sarebbe disposto a privarsi del bosniaco, anche a costo di cederlo in prestito, pur di risparmiare qualcosa in termini di ingaggio: la destinazione bianconera intriga molto l’ex Roma, che avrebbe rifiutato tutte le proposte ricevute. Aspetta la “Vecchia Signora“, ma Cherubini deve prima cedere almeno un esubero in mezzo al campo, e tutte le strade portano ad Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus, Pjanic convocato dal Barcellona per il ritiro

Intanto, il nome del bosniaco figura nella lista dei convocati stilata da Koeman per il ritiro pre campionato. Ecco tutti i nomi: Dest, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Antoine Griezmann, Miralem Pjanić, Riqui Puig, Neto, Clément Lenglet, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Samuel Umtiti, Memphis Depay, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Álex Collado, Demir, Gavi, Nico González, Arnau Comas, Alejandro Balde, Rey Manaj y Mortimer“.