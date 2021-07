Calciomercato Juventus, ufficiale: affare con l’Everton

Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale: c’è l’affare con l’Everton. La prima nella storia a giocare nel campionato inglese

La notizia era nell’aria da parecchio tempo. Adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte del club inglese: Aurora Galli è una nuova giocatrice dell’Everton. La prima donna italiana nella storia a fare un salto così importante: la centrocampista centrale infatti, una delle pedine più importanti degli ultimi anni nello scacchiere tattico di Rita Guarino (anche lei ha salutato, andando all’Inter) è la prima calciatrice a giocare in Premier League.

Galli, che gioca da titolare anche nella nazionale azzurra, lascia così la Juventus che nel frattempo è passata all’ex allenatore dell’Arsenal Montemurro. E ora la società bianconera – che negli ultimi quattro anni ha vinto altrettanti scudetti – è chiamata ad intervenire sul mercato per prendere una degna sostituta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, tutto pronto per il suo arrivo | Allegri lo aspetta

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, tutto ok per l’attaccante. Già fatte le visite

Calciomercato Juventus, Galli all’Everton

Il club inglese ha ufficializzato l’operazione attraverso un video sui propri profili social. Rimarcando appunto il fatto che Galli è la prima donna italiana in un club di Premier. Centrocampista centrale, abbina delle qualità importanti: è molto brava a livello tecnico, ma soprattutto tatticamente ha dimostrato di possedere delle doti enormi. Una grossa perdita per la Juventus.

Ma ad una chiamata del genere è davvero impossibile dire di no. Una situazione che difficilmente si sarebbe ripresentata. Quella di Galli è stata una scelta di vita. Non solo professionale, ma anche umana. La possibilità di andare in Inghilterra e migliorarsi in diversi campi, ha fatto sicuramente la differenza. Un grosso in bocca al lupo da parte nostra.