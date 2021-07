Calciomercato, colpo imminente | “Vuole solo la Juventus”

Calciomercato Juventus, annuncio social: “Vuole solo i bianconeri”. La rivelazione accende l’entusiasmo dei tifosi.

Nella conferenza stampa di presentazione, Allegri è stato vago: “Chissà se arriverà un calciante destro“. In molti hanno pensato che il tecnico livornese si stesse riferendo a quel Miralem Pjanic per il quale i contatti ci sono, inutile negarlo, ma che fino a questo momento non hanno portato ancora ad una fumata bianca, dal momento che la Vecchia Signora deve prima sbrogliare la “matassa” Ramsey. Il gallese percepisce 7 milioni di euro netti a stagione, e solo un suo eventuale addio potrebbe liberare spazio salariale sufficiente a dare l’assalto al centrocampista del Barcellona che, sebbene sia stato convocato da Ronald Koeman per il ritiro precampionato del club blaugrana, è fuori dai progetti dei catalani.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: l’annuncio del Chiringuito

Il giornalista spagnolo José Alvarez ha parlato a “El Chiringuito” proprio del futuro di Pjanic. Ecco le sue parole: “Koeman non lo considera, il suo futuro è lontano dal Barça. Ha un piede e mezzo fuori, e la sua volontà è quella di giocare nel Barcellona, sebbene ci sia anche l’interesse dell’Inter. La volontà è reciproca, dal momento che anche la Juventus vorrebbe che tornasse a Torino. la trattativa può subire un’accelerata importante nel corso dei prossimi giorni, la cessione di Pjanic è imminente.