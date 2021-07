Calciomercato Juventus, annuncio bomba | “Lunedì Kaio Jorge a Torino”

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge sempre più vicino: l’annuncio in diretta rivela un particolare clamoroso.

La Juve è in procinto di concludere la telenovela Kaio Jorge: l’attaccante brasiliano ha trovato l’accordo con il club bianconero, firmando il pre contratto con la Vecchia Signora, che aspetta ora di capire la risposta del Santos all’offerta da 2 milioni di euro presentata da Cherubini. Il club carioca è stato messo all’angolo dall’irruzione decisiva della Juve, che ha sbaragliato la concorrenza del Milan ( che aveva l’accordo con il calciatore ma non con il Santos) e del Benfica, che non era riuscito a trovare l’accordo con Bertolucci, agente del gioiellino classe ‘2002. Ma c’è una novità importante da prendere in considerazione.

Kaio Jorge alla Juventus, calciomercato: Sabatini sicuro | “Lunedì a Torino”

Secondo quanto riportato da Sandro Sabatini a “Sportmediaset“, potrebbe essere lunedì il giorno giusto per vedere lo sbarco di Kaio Jorge a Torino, con i bianconeri che dovranno sbrogliare anche la situazione legata a Giorgio Chiellini, di ritorno dalle vacanze. A meno di clamorosi colpi di scena, da mettere in preventivo quando ci si siede a tavoli sudamericani, Kaio Jorge sarà un nuovo attaccante della Juve: il count down è cominciato. Potrebbe essere anche solo questione di ore…