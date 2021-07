Locatelli, il giorno della verità. La strategia della Juventus

Oggi è previsto il terzo incontro tra Juventus e Sassuolo. L’obiettivo di Cherubini è chiudere entro il 2 agosto per avere Locatelli a Torino.

Locatelli, il giorno della svolta è arrivato. E’ questo il messaggio lanciato stamattina dal Corriere dello Sport. Il quotidiano capitolino evidenzia come la trattativa, per quanto lunga e laboriosa, sia arrivata all’ultimo chilometro della corsa. La Juve è pronta a tagliare il traguardo ma la strada verso il successo presenta ancora qualche ostacolo da superare. Non ci sono concorrenti all’orizzonte, perchè l’Arsenal, che pure metteva sul piatto i quaranta milioni richiesti dal Sassuolo, è stato respinto direttamente da Manuel. Lui vuole soltanto i bianconeri. Serve trovare l’intesa con il club neroverde e far andare a dama tutte le pedine dell’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione presa | Ha detto no a due proposte

Locatelli, giornata di incontri