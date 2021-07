«Vi svelo chi prenderà la Juventus a centrocampo. Difficile sia Locatelli»

L’ex ds del Milan, ora alla Cremonese, svela i piani di mercato della Juventus spifferando tutto ai media. Le parole di Ariedo Braida.

Ariedo Braida a Tuttosport parla del mercato della Juventus e dei movimenti che Cherubini effettuerà. «L’ho incrociato 3-4 giorni fa a Barcellona, dove sono stato per questioni personali. Ci siamo visti per caso vicino al Camp Nou e abbiamo parlato. Pjanic vorrebbe tornare alla Juventus. Di sicuro Allegri lo conosce meglio di tutti». Parole che confermano come il bosniaco sia in cima ai pensieri della Vecchia Signora.

