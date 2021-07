Calciomercato Juventus, per Locatelli spunta anche il Barça | Le ultime

Calciomercato Juventus, sondaggio del Barcellona per Locatelli: ecco le condizioni del Sassuolo per lasciarlo partire.

La partita Locatelli è ancora tutta da giocare. Anche nella giornata di ieri ci sono stati contatti telefonici tra la Juventus e il Sassuolo, che non hanno prodotto un’intesa definitiva, ma che sono serviti per programmare un altro summit, verosimilmente all’inizio della prossima settimana. Il Sassuolo non si schioda da una valutazione di 40 milioni di euro, e i bianconeri, una volta registrata la ferma volontà del club emiliano, tenterà un nuovo assalto, per regalare ad Allegri il rinforzo tanto richiesto. Ma ci sono alcune novità che meritano di essere analizzate.

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli: sondaggio del Barcellona | Le condizioni del Sassuolo

A Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione Locatelli, rivelando non solo le condizioni del Sassuolo, ma anche il sondaggio effettuato dal Barcellona, con il club blaugrana, però, “impiccato” a causa degli esuberi da piazzare e per la situazione legata al contratto di Leo Messi. I rapporti tra il Barça e il Sassuolo sono buoni, ma la volontà del calciatore fino a questo punto si è rivelata decisiva; inoltre, i neroverdi hanno ribadito che non accettano contropartite tecniche, né percentuali legati alla futura rivendita del calciatore. Inoltre, sono disposti ad assecondare un pagamento dilazionati, ma in tranches a stretto giro di posta: a quel punto, potrebbero anche entrare nell’ordine di “ridurre” la parte fissa, chiedendo dunque 37 milioni più 3 di bonus o 36 più 4.