Calciomercato Juventus, nessuno sconto | Il tempo stringe

Calciomercato Juventus, ieri nuovo incontro ma ennesima fumata nera. E il tempo comincia a stringere. Trattativa che rimane in salita

Una trattativa che rimane in salita. Ieri l’ennesimo incontro tra la Juventus e l’ad del Sassuolo Carnevali ha avuto lo stesso esito di quelli degli ultimi giorni: i neroverdi, per il cartellino di Locatelli, non fanno sconti. Anzi, visto l’inserimento del Liverpool, tengono duro. E con molta probabilità il centrocampista lunedì si presenterà al ritiro di quella che lui voleva che fosse la sua ex squadra. Ma così, è evidente, non sarà.

La Juve non si è mossa di un passo da quanto proposto nelle ultime settimane: un’offerta da 5 milioni per il prestito, con riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League più 7 milioni di euro di bonus che però sembrano non essere facilmente raggiungibili. Una proposta che il Sassuolo ritiene non adeguata. E continua diritto per la propria strada.

