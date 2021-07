Calciomercato Juventus, Kaio Jorge vicinissimo | Colpo da 3 milioni di euro

Calciomercato Juventus, il colpo Kaio Jorge è a un passo: dal Brasile arrivano ulteriori conferme. Affare da 3 milioni di euro.

La Juventus è sempre più vicina a mettere le mani su Kaio Jorge. Come rivelato da Uol Esporte.com, il Santos starebbe entrando nell’ordine di idee di accettare i 3 milioni di euro messi sul piatto dai bianconeri, per evitare il rischio di perdere a zero il calciatore, sebbene il presidente del club carioca, Andres Rueda, abbia fatto tutto il possibile per cercare di trattenere il classe ‘2002 fino alla naturale scadenza del suo contratto, fissata per il 31 di dicembre di quest’anno.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, tormentone Locatelli | Manca ancora l’accordo

Ricordiamo che Cherubini è entrato a gamba tesa nell’operazione Kaio Jorge, beffando il Milan, il Benfica e altri club di Premier, riuscendo a trovare l’accordo con l’entourage del calciatore. Il Santos, quindi, si è visto costretto ad abbassare le sue pretese economiche, che fino a poche settimane fa erano di circa 10 milioni di euro.