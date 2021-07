Locatelli, Juventus e Sassuolo distanti. Gli scenari possibili

L’incontro di ieri tra Cherubini e Carnevali non ha prodotto niente. Ecco quali sono gli scenari possibili per la Juventus e Manuel Locatelli.

Le parole dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sono molto chiare. «Per la Juventus è più facile prendere Pjanic che Locatelli». Una frase che fotografa una frenata convinta nell’affare che sembrava chiuso ed impacchettato. Le distanze dopo l’incontro di ieri pomeriggio non si sono ridotte. La Juventus non ha cambiato la sua offerta iniziale. Si tratta di 5 milioni, prestito biennale, riscatto condizionato da qualificazione Champions a 20 + 7 di bonus non scontati. Cherubini ha ascoltato invece le richieste del Sassuolo, che Carnevali ha esplicitato dopo il primo no dello scorso incontro. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

