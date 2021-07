Monza Juventus, “problemino al tendine” | Allegri non lo convoca

Monza Juventus, non convocato per un piccolo problema al tendine del ginocchio sinistro: Allegri ha deciso di non rischiarlo.

#McKennie non convocato per #JuveMonza a seguito di un problemino al tendine del ginocchio sinistro: in settimana si è allenato regolarmente, ma #Allegri e i preparatori hanno preferito evitargli eventuali contrasti in una partita. Solo precauzione. #Juventus

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Monza-Juventus, seconda amichevole stagionale per la nuova “creatura” di Max Allegri, in un match valevole per il “Trofeo Berlusconi”. Giovanni Albanese, tramite un tweet apparso sui propri profili social, ha spiegato il motivo della mancata presenza tra i titolari di Weston McKennie, che come si ricorderà, in occasione del goal contro il Cesena, è rimasto per qualche minuto dolorante sul manto erboso a seguito di uno scontro di gioco. Scontro che ha causato al texano un piccolo problema al tendine del ginocchio sinistro: nulla di preoccupante, sia chiaro, ed è proprio questo il motivo che ha spinto Allegri a non convocarlo.

Si vuole evitare ogni tipo di ricaduta, per un calciatore che, dopo essersi messo in mostra soprattutto nella prima parte di stagione l’anno scorso, è atteso dalla riconferma: “Max” ha fiducia in lui, al punto che gli ha chiesto di fare 10 goals quest’anno: un bottino sicuramente alla portata di un calciatore che con i suoi inserimenti spesso crea grattacapi alle difese avversarie.