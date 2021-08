Calciomercato Juventus, doppia firma | Domani l’annuncio

Calciomercato Juventus, ormai è fatta: domani apporranno la firma sui rispettivi rinnovi. Sarà solo questione di ore.

Si muove il mercato della Juventus. Dopo aver praticamente chiuso l’operazione Kaio Jorge, atteso a Torino la prossima settimana, i bianconeri sono pronti ad ufficializzare un doppio rinnovo. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, infatti, sia Chiellini, sia Cuadrado, di rientro dalle vacanze, rinnoveranno il loro contratto con la Vecchia Signora. Ad essere precisi, per quanto riguarda la firma del difensore della Nazionale Italiana non si tratta di un vero e proprio rinnovo, dal momento che il suo contratto era scaduto il 30 giugno. Come confermato dallo stesso Agnelli nella conferenza stampa di presentazione, la Juve ha ritenuto doveroso non interrompere le vacanze del Chiello, dopo le fatiche con la Nazionale: nessun gelo tra le parti, dunque, a dispetto delle voci insistenti che spingevano in tale direzione.

Calciomercato Juventus, Chiellini e Cuadrado firmano: Allegri può sorridere

Discorso simile si può fare per Cuadrado, legato attualmente alla Juve da un contratto in scadenza nel 2022: si procederà con un rinnovo annuale, per valutare di volta in volta la situazione. Cuadrado e Chiellini sono considerate due armi imprescindibili nello scacchiere tattico di Max Allegri: un mix di esperienza, brio, esplosività, qualità, intraprendenza e forza fisica a cui il tecnico livornese non può e non vuole rinunciare.