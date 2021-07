Calciomercato Juventus, Nedved “chiude” per Ronaldo: le sue parole

Calciomercato Juventus, le parole di Nedved su Cristiano Ronaldo fugano ogni tipo di dubbio: ecco le dichiarazioni del vice presidente.

A pochi istanti dal fischio d’inizio della gara tra Monza e Juventus, valida per il trofeo Berlusconi, ha preso la parola il vice presidente della Juventus Pavel Nedved che, oltre a parlare del possibile approdo in bianconero di Manuel Locatelli, ha colto l’occasione per esprimere il suo punto di vista e di conseguenza anche quello del club in toto), su quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, oggetto di molte voci di mercato, alla luce della scadenza del suo contratto fissata nel 2022. Ecco quanto rilasciato da Nedved ai microfoni di Mediaset:

“Il pensiero è sempre uguale perché Ronaldo è un nostro giocatore, ha un anno di contratto e siamo molto felici di averlo con noi. Ogni stagione ci ha garantito dei goal, anche tanti, ragion per cui continuiamo a puntare su di lui.“