Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Fissato l’incontro

Calciomercato Juventus, fissato l’incontro per discutere del rinnovo di Paulo Dybala, il cui contratto con i bianconeri scade nel 2022.

Dopo l’approdo di Max Allegri sulla panchina della Juventus, le chances relative ad una permanenza di Paulo Dybala sono drasticamente aumentate. Il tecnico livornese intende puntare sul fuoriclasse argentino, e quindi Cherubini sta lavorando per il rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza la prossima estate. Rispetto alla situazione presentatasi qualche settimana fa, ora lo scenario appare molto più fluido, con la Joya disposto a scendere dalla richiesta iniziale di un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione. L’intenzione della Juve sarebbe quella di proporre all’attaccante grossomodo la stessa cifra, ma spalmata su 5 anni: 10 milioni netti annui, più bonus legati a rendimento personale e di squadra.

Dybala-Juventus, calciomercato: fissato l’incontro con l’agente

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cherubini avrebbe in programma un contro con l’agente del numero 10, Jorge Antun, alla fine della settimana entrante. Ricordiamo che Antun ha dovuto rispettare i canonici giorni di isolamento per coloro che provengono dal Sudamerica, superati i quali potrà regolarmente incontrarsi con gli uomini mercato bianconero, in un summit che potrà incanalare l’esito delle negoziazioni in un senso o nell’altro, fermo restando che trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione.