Calciomercato Juventus, il post di Kaio Jorge fa infiammare i tifosi

Sotto l’ombrellone in questo mese di agosto così caldo i tifosi aspettano con ansia notizie dal fronte calciomercato della Juventus.

C’è assolutamente bisogno di qualche innesto di qualità nell’organico di mister Allegri per poter puntare allo scudetto e per farsi Largo tra le big d’Europa in Champions League. Non ci sarà nessuna rivoluzione ma è chiaro che la dirigenza punta a mettere i tasselli giusti al posto giusto. E in attacco l’obiettivo è portare a Torino un bomber giovane, di prospettiva, ma che possa già essere utile nella stagione in corso. Identikit preciso di Kaio Jorge, giovane stella del Santos.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie