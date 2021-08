Calciomercato Juventus, doppia cessione | Colpaccio da 15 milioni

Calciomercato Juventus, dopo il doppio addio si potrebbe materializzare l’assalto decisivo per l’obiettivo dichiarato da tempo.

La coppia difensiva titolare ieri sera al “Berlusconi” è stata Demiral-De Ligt, con il turco che si è ben disimpegnato, nonostante la sbavatura iniziale che rischiava di costar caro. Nella ripresa è entrato Daniele Rugani, che ha avuto l’onore di sollevare il trofeo durante la premiazione: un gesto simbolico, per un calciatore che comunque non si è mai tirato indietro quando è stato chiamato in causa. Tuttavia, sia il futuro di Demiral che quello di Rugani potrebbe essere lontano da Torino: il turco ha mercato in Inghilterra e in Serie A ( l’Atalanta ha effettuato dei sondaggi alcune settimane fa, ma la pista sembra essersi raffreddata), mentre per Rugani alcune voci lo “spingono” alla Lazio, anche se non c’è nulla di concreto.

Calciomercato Juventus, pista Milenkovic se partono Demiral e Rugani

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, nel caso in cui partissero sia Demiral che Rugani, l’obiettivo numero per sostituirli porta a Nicola Milenkovic, che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2022. Un dettaglio da non trascurare, anche perché i gigliati, stando così le cose, sono disposte a cedere il centrale a fronte di un’offerta di almeno 15 milioni di euro; cifra accessibile, che sicuramente ben si adatta al valore di un calciatore che ha dimostrato di poter ambire anche a palcoscenici più importanti.