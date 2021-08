Calciomercato Juventus, doccia gelata | Irrompe l’Inter: che intreccio!

Calciomercato Juventus, l’Inter fiuta l’affare: Marotta prova lo “sgarbo”, ma ci sono alcune tessere da incastrare.

Oltre a Locatelli, per il quale si attende il forcing finale nei prossimi giorni, la Juve continua a pensare anche a Miralem Pjanic, in rotta di collisione con il Barcellona: i blaugrana hanno aperto al prestito del bosniaco, ma i bianconeri al momento non possono ancora affondare il colpo, “imbrigliati” nella morsa delle cessioni. Cherubini, infatti, deve piazzare prima Ramsey che ieri, però, un pò inaspettatamente Allegri ha fatto giocare nella posizione di vertice basso davanti alla difesa, ricavandone ottime sensazioni. Qualora il gallese dovesse essere effettivamente confermato in quella zona di campo, le chances di un eventuale Pjanic-back si ridurrebbero al lumicino.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, doppia firma | Domani l’annuncio

Calciomercato Juventus, l’Inter continua a pensare a Pjanic

Pjanic vuole la Juve, la Juve vuole Pjanic, ma il tempo comincia a stringere. Ecco perché, se dovesse permanere la situazione di empasse, potrebbe prendere consistenza la pista Inter, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“. Anche in questo caso, però, l’approdo di Pjanic all’Inter è legato a doppia mandata al futuro di Brozovic, il cui contratto con l’Inter scade nel 2022. Qualora non si creassero i presupposti per un rinnovo del croato, Marotta potrebbe effettivamente stringere i tempi per l’ex Roma, che comunque non è considerato una priorità, con le attenzioni dell’a.d nerazzurro indirizzate principalmente all’acquisto di un degno sostituto di Hakimi.