Calciomercato Juventus, adesso manca solo l’ufficialità

Il calciomercato della Juventus non è fatto solo di acquisti e cessioni, ma anche della conferma dei pezzi pregiati della rosa di Allegri.

Uno di questi è Giorgio Chiellini, fresco campione d’Europa con l’Italia, uno dei migliori della spedizione azzurra. Il 30 giugno è scaduto il suo accordo con la Juventus, dunque ha concluso il torneo da “svincolato” di lusso. Tuttavia ci sono stati sempre pochi dubbi sul suo futuro in bianconero e anche il presidente Agnelli del resto solo qualche giorno fa aveva confermato che il difensore avrebbe continuato a giocare per la formazione torinese. “Gioca da noi da 20 anni e visto che è reduce da due stagioni senza soste mi sembrava ridicolo interrompere le vacanze del capitano della Juventus per venire a firmare il contratto. Chiellini non è un problema” aveva detto Agnelli.

