Calciomercato Juventus, contratto Chiellini: durata e cifre

Si avvicina l’inizio del campionato di serie A e dunque per il calciomercato della Juventus è arrivato davvero il momento di accelerare.

Oggi è tornato alla Continassa Giorgio Chiellini, reduce da qualche giorno di meritata vacanza dopo la conquista dell’Europeo con la maglia dell’Italia. Il difensore centrale è attualmente svincolato, visto che non c’è ancora l’ufficialità dell’accordo con la Juventus. Accordo che però rappresenta una pura formalità, non c’è alcun dubbio che arriverà la firma dell’esperto calciatore per i bianconeri. Un elemento fondamentale nella rosa di Allegri, che punta a far bene in Italia e in Europa. Chiellini ha dimostrato che alla soglia dei 37 anni rimane un elemento straordinario, che può giocare su altissimi livelli.

