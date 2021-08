Calciomercato Juventus, il Newcastle possibile opzione per il mediano

Il calciomercato della Juventus sarà l’argomento più dibattuto dalla tifoseria bianconera per tutto il mese di agosto.

Sotto l’ombrellone i tifosi sognano grandi colpi che possano rendere la squadra di Allegri sempre più competitiva, sia in Italia che in Europa. Ma bisogna fare i conti anche con il bilancio ed è per questo motivo che finora il club ha lavorato molto anche sulle cessioni, specie quelle dei giovani mandati a fare esperienza in altre squadre. Ciò non toglie che la Juventus senz’altro cercherà di accontentare le richieste del suo allenatore. Tornando alle partenze, ci sono un paio di maggiori indiziati per la partenza e sono Demiral e Ramsey.

