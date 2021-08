Calciomercato Juventus, oggi nuova puntata per Locatelli | C’è il piano B

Calciomercato Juventus, oggi previsto un nuovo incontro per Locatelli. Non si attenderà a lungo. E sarebbe pronto anche il piano B

Oggi è previsto l’ennesimo incontro per Manuel Locatelli: il centrocampista del Sassuolo che vuole la Juventus e che non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Ma l’accordo tarda ad arrivare. La differenza tra domanda e offerta – ma anche la modalità di pagamento – è ancora sostanziale. E allora si cercherà di limare i dettagli. Ma la Juve non è sicuramente contenta di questi tempi così dilatati. Avrebbe voluto già chiudere. Ma la resistenza del Sassuolo è stata fino al momento non scalfita nemmeno dalla volontà del calciatore di lasciare il neroverde. E nemmeno dalla sicurezza che il contratto in scadenza nel 2023 non verrà rinnovato.

In giornata quindi l’ennesima puntata di una soap che si avvicina ai due mesi di trattative che non hanno portato alla soluzione sperata. E la Juventus, secondo sottolineato sulla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, non ha nessuna intenzione di portarla avanti ancora per le lunghe. Tant’è che si starebbe cautelando con un piano B. Una soluzione temporanea. Ma l’obiettivo principe rimane ovviamente il centrocampista della Nazionale di Mancini.

