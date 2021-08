Calciomercato Juventus, firma Chiellini | Tentazione Qatar

Calciomercato Juventus, oggi rientra il capitano alla Continassa per parlare del nuovo contratto. C’è una “tentazione” Qatar

Oggi è il giorno del rientro. Vacanze finite. Oggi Giorgio Chiellini, nonostante sia al momento un calciatore senza contratto, tornerà alla Continassa appunto per parlare con Agnelli e mettere nero su bianco. Su questo di dubbi non ce ne sono, visto che anche il presidente ha spiegato in conferenza che la situazione ormai è ben delineata.

Un anno di contratto. Anche perché la Juventus ha sempre dimostrato di non volere regalare niente a nessuno. Ma Chiellini vorrebbe qualcosa in più, perché la tentazione di andare a giocarsi il Mondiale il Qatar tra il novembre e il dicembre del prossimo anno è forte. Vorrebbe esserci anche lì, Giorgio.

