Calciomercato Juventus, Kaio Jorge a Torino | Spunta la data

#KaioJorge ha raggiunto il resto della famiglia a Recife, dove si fermerà pochi giorni.

La #Juventus lo attende entro il 6 Agosto ed è possibile che raggiunga Torino già mercoledì.

— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) August 1, 2021

Secondo quanto riferito da Giacomo Scutiero, da sempre molto attento alle vicende in casa Juventus, nonché opinionista a Juventibus, è molto probabile che Kaio Jorge raggiunga Torino già mercoledì, per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero, fermo restando che la Juve lo aspetta entro il 6 agosto. Oggi si era diffusa la voce circa un possibile volo del calciatore in direzione Italia, alimentato dallo stesso attaccante brasiliano, che in una Instagram story aveva messo come sottofondo una canzone ambigua, che faceva presagire un suo approdo in Italia imminente.

In realtà, Kaio ha colto l’occasione per raggiungere la sua famiglia a Recife, città nella quale si fermerà pochi giorni, prima di intraprendere il viaggio che lo porterà ad assaporare l’aria di Torino. Operazione fulminea condotta dalla Juventus, che ha fatto irruzione nella trattativa ed ha concluso l’affare per una cifra complessiva che, bonus inclusi, si aggira sui 4 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere una percentuale del 5% legata alla futura rivendita del calciatore, che firmerà un contratto fino al 2026.