Kaio Jorge alla Juventus, qui qualcuno prova a giocare di anticipo

Kaio Jorge a sorpresa anticipa tutti quanti. Anche il Santos ha spiazzato la Juventus che invece pensava a tempi differenti.

Con un tweet a sorpresa, il Santos lo ha ufficializzato ieri notte. Kaio Jorge vuole giocare d’anticipo e il suo vecchio club ha anticipato perfino la Vecchia Signora. L’attaccante brasiliano, però, è un nuovo calciatore della Juventus. Adesso manca un solo un passo, l’arrivo a Torino. E potrebbe realizzarsi già domani. Juventus ed intermediari stanno provando a anticipare i tempi di un giorno, ma nel peggiore dei casi l’attaccante 19enne inizierà la sua nuova avventura giovedì. Si tratta dell’ultimo tassello che mancava a Max Allegri per la sua prima linea, sulla carta il vice di Morata.

Kaio Jorge alla Juventus, dal Santos arriva pertanto l’ufficialità. Questo il comunicato appena pubblicato dal club brasiliano sul trasferimento immediato in maglia bianconera del talento classe 2002. “Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per il trasferimento dell’attaccante questo lunedì (2 agosto) – si legge -. La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà liberato subito per andare a giocare in Europa. Il Santos augura buona fortuna all’atleta». I costi? E’ un’operazione da 3 milioni di euro complessivi. 1,5 milioni pagati subito, 1,5 milioni in caso di qualificazione Champions e 1 milione potenziale in più di bonus legato alle presenze.