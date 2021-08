Demiral non si allena, il punto sulla difesa della Juventus

Demiral è in procinto di trasferirsi all’Atalanta, la Juventus adesso sta facendo queste valutazioni sul proprio pacchetto arretrato.

Demiral questa mattina non si è allenato. La società lo ha informato della trattativa ben avviata con l’Atalanta, quindi è stato preservato. La Juventus, secondo il Corriere dello Sport, ha dato il via alle cessioni. Quello col turco non è un addio non a cuor leggero dal punto di vista tecnico, considerate le qualità e l’età (classe ’98). Poteva sicuramente rappresentare uno dei punti di forza della difesa del futuro. Il club bianconero ha di fatto assecondato le richieste del giocatore che chiedeva più spazio e un impiego con maggiore costanza che Massimiliano Allegri non avrebbe potuto garantirgli. I titolari, infatti, sono Bonucci, Chiellini e De Ligt.

