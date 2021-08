Juventus, c’è un calciatore che ha “pensieri” per la testa

Ieri pomeriggio, durante l’allenamento aperto al pubblico, si è colto con chiarezza che alla Juventus ormai Cristiano Ronaldo pare distratto.

Il particolare non è sfuggito alla Gazzetta dello Sport che, prontamente, ha riportato tutto sul giornale di questa mattina. Non è dato a sapersi se anche i cento tifosi meno illustri presenti ieri all’allenamento abbiano carpito la stessa cosa. Di certo si sono goduti l’ora secca di calcio. Hanno chiesto e ottenuto i saluti dai campioni d’Europa. Poi si sono esaltati per uno stop al volo con palleggi di McKennie (per distacco il più scalmanato e rumoroso). Infine hanno cercato sul campo Dybala, che però non c’era, alle prese con il problema muscolare rimediato ormai 10 giorni fa. Un po’ di freddezza c’è stata con Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus entra prepotentemente nel mercato cinese: trattativa chiusa

Cristiano Ronaldo “distratto”

Che fa quindi Cristiano Ronaldo? Il “Re” lavora con i compagni, ma la prima cosa che salta agli occhi è che non sembra più, soprattutto nelle attenzioni dei tifosi. Il “centro di gravità permanente”, che è stato nelle prime stagioni bianconere, sembra essersi dissolto. Si mette in testa al gruppo con Bonucci nel primo giro di campo di leggera corsa, poi percorre anonimo l’allenamento. L’impressione che abbia “pensieri” resta, ma può essere suggestione. Gli infortunati, per completezza di informazione, ora sono tre. Oltre alla Joya, ci sono Arthur e Rabiot. Ormai è un ex Demiral per motivi di mercato.