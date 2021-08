Calciomercato Juventus, pazza idea “Real” | I bookmakers ne sono sicuri

Calciomercato Juventus, assalto al Real Madrid: altro colpaccio in Liga, non solo Pjanic. Ecco a chi ci stiamo riferendo.

Il reparto sul quale si sono dirottate le attenzioni degli uomini mercato della Juventus è senza ombra di dubbio il centrocampo, dal momento che è il reparto apparso più in difficoltà la scorsa stagione, e sicuramente quello che offriva le minore garanzie sia da un punto di vista tecnico, che da un punto di vista fisico. Il braccio di ferro con il Sassuolo per quanto concerne l’affare legato a Manuel Locatelli sembrerebbe essere giunto ad un punto di svolta, anche se gli emiliani non hanno ancora ceduto, e la Juve sarà costretta ad alzare nuovamente l’offerta ( che ora si attesta sui 30 milioni totali) per venire incontro alle richieste dei neroverdi.

Calciomercato Juventus, per i bookmakers non tramonta la pista Kroos

Detto che il ritorno di Pjanic è sempre più vicino, con il Trofeo Gamper in programma domenica che potrebbe fungere da vero e proprio spartiacque sotto questo punto di vista, secondo quanto riferito da calciomercato.com, per i bookmakers quello del bosniaco potrebbe non essere l’unico colpo ad effetto proveniente dalla Liga. L’eventuale approdo di Toni Kroos in bianconero è infatti bancato 3 volte la posta, così come l’acquisto di Correntin Tolisso, pista ora come ora difficilmente percorribile. Più staccato Pogba, il cui ritorno sotto l’ombra della Mole è quotato 6 volte la posta.