Juventus, contro il Barcellona un centrocampo inedito

La Juventus ormai da un mese circa sta lavorando sodo sul campo per preparare al meglio il debutto in serie A contro l’Udinese.

E’ in arrivo la terza amichevole per la formazione bianconera, che dopo aver superato il Cesena e il Monza nei primi due test stagionali, l’8 agosto se la vedrà con il Barcellona. Non è proprio un momento facile per i blaugrana, che ieri hanno ufficialmente sancito il divorzio con Leo Messi. L’argentino continuerà la sua carriera altrove e per il club spagnolo non si preannunciano mesi semplici, la dirigenza è molto impegnata a cedere calciatori per alleggerire il monte ingaggi. Tornando all’amichevole, sarà comunque una sfida difficile per la Juventus, alle prese tra l’altro con delle assenze importanti.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente