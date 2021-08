Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Incontro finito: le ultime

Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo di Dybala: ecco l’esito del summit con Jorge Antun per il prolungamento della Joya.

Come riferito da Romeo Agresti, si è concluso l’incontro in programma quest’oggi tra l’agente che cura gli interessi di Dybala, Jorge Antun, e gli uomini mercato bianconeri, per discutere del futuro dell’attaccante argentino, il cui contratto con la “Vecchia Signora” scade nel 2022. Si è trattato di un summit “esplorativo”, nel quale non si è parlato di cifre, che verranno verosimilmente poste sul piatto della bilancio nel prossimo incontro, che dovrebbe tenersi la prossima settimana. Quest’oggi si è espressa la volontà da ambo le parti di pervenire ad un accordo e ad una fumata bianca definitiva.

Dybala-Juventus, calciomercato: ottimismo per il rinnovo

Trapela ottimismo tra le parti, che si sono sensibilmente avvicinate dopo il “gelo” degli scorsi mesi. Allegri, come confermato dalla conferenza stampa di presentazione alla stampa, ha intenzione di mettere l’ex Palermo nuovamente al centro del progetto, ed ha chiesto espressamente alla società di fare tutto il possibile per rinnovargli il contratto. Anche il calciatore si sarebbe convinto della bontà di restare in quel di Torino, a cifre inferiori rispetto ai 15 milioni di euro richiesti non molto tempo fa: la sensazione è che si possa trovare la quadra a 10 milioni di euro più bonus, ma occorrerà ancora del tempo.