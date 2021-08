Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Ha chiesto la cessione

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: il tecnico ha confermato che il calciatore ha chiesto la cessione. Ma la concorrenza è alta

Ha chiesto ufficialmente la cessione. Anche perché lo spazio per lui sembra davvero ridotto al minimo dopo l’acquisto da 100 milioni piazzato dal Manchester City che ha preso Grealish dal West Ham. La concorrenza però è alta. E non poco. Visto che sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche Atletico Madrid e Barcellona. Non di certo le ultime arrivate. Ma la Juve è in corsa per Bernardo Silva.

Guardiola, ieri, durante la conferenza stampa di presentazione della Community Shield, ha confermato che il portoghese ha chiesto di essere ceduto. Anche se la richiesta dei Citizens non è delle più accessibili: si parla di almeno 60 milioni di euro.

