Calciomercato Juventus, “Può andare via” | Affare last minute

Calciomercato Juventus, arrivano conferme sulla possibile cessione. Direttamente dal tecnico che lascia la porta aperta alla partenza

Se la trattativa per Pjanic sembra comunque a buon punto, quella per Locatelli ancora non decolla. E la Juve, giustamente, comincia anche a spazientirsi dell’atteggiamento del Sassuolo, che non cede alle proprie richieste e sembrerebbe nemmeno voler ascoltare quanto la dirigenza bianconera avrebbe da dirgli. Un’operazione che sta andando troppo per le lunghe. E questa situazione non piace nemmeno a Massimiliano Allegri, voglioso trovare la rosa pronta almeno per l’inizio del campionato.

Di conseguenza, Cherubini, in sintonia con Nedved, sta cercando di capire quali altre piste seguire. E sotto questo aspetto ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma. Soprattutto dopo le parole dell’allenatore che lasciano la porta aperta ad una possibile cessione last minute.

