Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato. Ed è un doppio guaio

La Juvetus costretta a tenersi un difensore perché sfuma l’intesa con l’agente Fali Ramadani. Il calciatore della Fiorentina Milenkovic andrà al West Ham.

Niente da fare con la Fiorentina. Il periodo di ristrettezze economiche sta influendo oltremodo sulla Juventus che non riesce a muoversi. E’ paralizzata, bloccata, Allegri però continua a lavorare su un organico di primo ordine che vuole rivitalizzare dal punto di vista mentale. I due successi, Supercoppa e Coppa Italia, potrebbero però aver fatto scattare a maggio quella scintilla giusta. Nel frattempo è sfumato un calciatore che piaceva moltissimo. Milenkovic della Fiorentina andrà al West Ham. Niente Vinovo, niente Continassa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare Gosens: la svolta | “Ecco dove andrò”

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha spiegato cosa sta succedendo in queste ore. L’addio tra Milenkovic e la Fiorentina parte da lontano e potrebbe concretizzarsi presto. L’offerta del West Ham per il centrale supera con i bonus i 15 milioni di euro e sta convincendo il club di Commisso che la cifra è giusta per far scattare quella stretta di mano che raccontava più o meno questo. Il calciatore si sarebbe impegnato sempre al massimo in campo e non avrebbe lasciato la Fiorentina senza indennizzo. Conside- rato che la scadenza di contratto fissata nel giugno del 2022 consente al di firmare tra pochi mesi con un’altra squadra di suo gradimento liberandosi poi a zero. E’ un vero e proprio affare, che la Juventus non ha colto. E, cosa incredibile, dovrà tenere Rugani che così non andrà a Firenze.