Calciomercato Juventus, ora si fa sul serio. C’è un doppio colpo

La Juventus, dopo una prima parte di calciomercato completamente da spettatrice, ha deciso di rompere gli indugi. Prima Pjanic, poi Locatelli.

Ci siamo, la Juventus sta per rompere gli indugi e chiudere il discorso per due calciatori che alzeranno il tasso tecnico della squadra. In particolare, la Gazzetta dello Sport fa i nomi di Pjanic e Locatelli. La rosa spiega come i due giocatori non siano in alternativa. Il Barça avrebbe aperto e detto sì al prestito, ma l’ingaggio sarebbe da dimezzare. L’azzurro chiude all’estero e vuole solo giocare insieme a Chiellini e Bonucci.

Pjanic in arrivo, poi Locatelli

Dal punto di vista temporale, il primo che potrebbe arrivare è Pjanic. Il Barcellona ha bisogno di tagliare i costi in modo drastico, gli 8,5 milioni dello stipendio di Mire non sono sostenibili. Non lo sono nemmeno per la Juve che però con un forte contributo all’ingaggio lo strapperebbe ai blaugrana per due stagioni. Sempre a titolo temporaneo. Poi il resto si vedrà. Nella trattativa Locatelli invece le distanze sono immutate. Dopo l’ultimo incontro di ormai una settimana fa non ci sono stati nuovi contatti. Il club neroverde aveva chiesto un rilancio dei potenziali compratori sia a livello di impegno economico che di formula. A Torino ritengono di aver già offerto una cifra congrua.