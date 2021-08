Calciomercato Juventus, scatto per Locatelli | Aiuto da un ex

Calciomercato Juventus, scatto per Locatelli: “aiuto” da Demiral. Le indiscrezioni relative alle ultime mosse di mercato dei bianconeri.

Ore caldissime per il mercato della Juventus, entrato nella sua fase clou. I bianconeri sono sempre più intenzionati ad attuare il doppio colpo Locatelli-Pjanic, e stando a quanto riferito da Giovanni Albanese nel corso di uno dei suoi interventi a Sportitalia, un aiuto sensibile per quanto concerne l’affondo decisivo con il Sassuolo lo potrà dare…Merih Demiral, la cui cessione all’Atalanta è stata ufficializzata nel primo pomeriggio. Già, perché la trattativa con la “Dea” è stata formalizzata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: i soldi del prestito oneroso saranno utili alla Juve, che in tal modo potrà avvicinare le richieste del Sassuolo, che per cedere Locatelli chiede 35 milioni di euro.

La prossima settimana potrebbe essere quella giusta, dal momento che la trattativa per il Loca si sta protraendo da tanto, troppo tempo, e sia il calciatore, sia la Juve, vogliono affrettare i tempi. Situazione più fluida, invece, per quanto concerne Pjanic, per il quale si sta ragionando con il Barça sull’idea di un prestito con diritto di riscatto.