Calciomercato Juventus, giorni decisivi: si chiude entro ferragosto

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti all’assalto decisivo. Si chiude entro ferragosto. Altrimenti può saltare tutto

Saranno giorni decisivi. Perché la Juve tra domani, o al massimo mercoledì, avrà un nuovo colloquio con il Sassuolo, che detiene il cartellino di Locatelli. Una situazione che si deve per forza avviare verso la chiusura, altrimenti potrebbe anche saltare tutto. Perché i tempi stringono e Cherubini sembrerebbe non sia più voglioso di aspettare. Certo, c’è da dire che i nuovi contatti potrebbero essere quelli decisivi affinché l’operazione possa andare a buon fine.

I neroverdi non si schiodano dalla richiesta di 35 milioni di euro. La Juve, dalla sua, punta ancora sul prestito biennale e arriva massimo a 32. E potrebbe essere questo l’affondo decisivo. Per avvicinare le parti e regalare così a Massimiliano Allegri il centrocampista richiesto sin dal suo arrivo alla Continassa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è l’accordo | Fumata bianca sempre più vicina

LEGGI ANCHE: Ronaldo, una serata triste senza il rivale di sempre: Messi

Calciomercato Juventus, o si chiude o salta tutto

Secondo quanto scrive anche La Stampa, sarà una settimana importante. La più calda per Locatelli. Non solo per le temperature che si stanno abbattendo sull’Italia in questo momento che sono praticamente da girone dantesco. Ma anche per il centrocampista richiesto da Massimiliano Allegri per alzare il livello tecnico della propria rosa.

La Juve vuole il calciatore e lo stesso ha già detto sì alla proposta contrattuale della Vecchia Signora. Non ci sono dubbi che il centrocampista azzurro vuole vestirsi di bianconero nella prossima stagione. Ed è su questa volontà che Cherubini presserà il Sassuolo per chiudere l’affare. Altrimenti, dalla prossima settimana, potrebbero anche cambiare gli obiettivi. Senza dimenticare nemmeno che ormai, la chiusura per Pjanic, è dietro l’angolo.