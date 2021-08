Ronaldo, una serata triste senza il rivale di sempre: Messi

Chissà che idea si sarà fatta Cristiano Ronaldo a giocare nel giardino del suo rivale. E soprattutto non incrociare Leo Messi. Lo immaginiamo afferrato dalla nostalgia canaglia per quei Clásicos infuocati dove Madrid e Barça si giocavano Liga e Champions. E loro due i Palloni d’Oro. I tempi sono diversi e le lancette del tempo sono andate in avanti. Indietro non si può tornare e c’è da pensare solo al presente. Che si chiama Juventus. I bianconeri ieri a Barcellona hanno perso in malo modo, ma lui ha offerto una prestazione positiva. CR7 con la testa c’è sempre, o quasi.