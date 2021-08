Calciomercato Juventus, sgarbo all’Inter con la regia di Raiola

Calciomercato Juventus, pronto lo sgarbo ai nerazzurri con la regia di Mino Raiola: interesse per l’esterno cercato dai nerazzurri

Uno sgarbo vero e proprio. Uno di quelli che potrebbe segnare praticamente la rottura tra Marotta e l’Inter. Anche perché, i rapporti dell’ex dirigente della Juventus con l’attuale proprietà nerazzurra, non sono dei migliori. Il ridimensionamento della società milanese è sotto gli occhi di tutti. E, secondo calciomercatoweb.it, da parte di Agnelli, con la regia di Mino Raiola, potrebbe arrivare lo sgambetto finale.

Sì, perché l’Inter, che è alla ricerca di un sostituto di Hakimi, avrebbe messo nel mirino da diverso tempo Dumfries, olandese del Psv: la richiesta è di 15 milioni di euro. Una cifra che i nerazzurri sarebbero comunque disposti a spendere. Ma di avanzamenti nella trattativa non ce ne sono. E allora, sotto la regia del potente procuratore, i bianconeri sarebbero pronti all’inserimento.

Calciomercato Juventus, inserimento per Dumfries

Visto che Danilo rimane sotto la lente d’ingrandimento del Bayern Monaco, Cherubini non vuole farsi trovare impreparato: e avrebbe già richiesto delle informazioni per l’esterno olandese, che rimane in uscita dal Psv. Una situazione da monitorare che potrebbe anche portare a qualcosa in più di un semplice sondaggio bianconero.

Come detto sarebbe un colpo di cosa incredibile. Soprattutto vista la situazione che al momento c’è all’interno della società nerazzurra. Dumfries ha un contratto in scadenza nel 2023 quindi cercare di abbassare le richieste de club olandese appare difficile. Ma un tentativo, soprattutto se i campioni di Germania alzassero il pressing per Danilo, allora verrebbe fatto.