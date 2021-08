Calciomercato Juventus, “giallo” Pjanic | Il ribaltone è servito

Calciomercato Juventus, intrigo Pjanic: da segnalare una novità importante per quanto concerne il futuro del bosniaco.

A monopolizzare l’attenzione mediatica in casa Juventus, oltre il sempre più probabile approdo in bianconero di Manuel Locatelli, per il quale è stato fissato un altro summit tra 48 ore con gli emiliani, è sicuramente la situazione legata al futuro di Miralem Pjanic, con il bosniaco che non ha fatto mistero di voler ritornare in quella squadra nella quale è cresciuto tanto, e che gli ha dato tanto, sia da un punto di vista tecnico, che da un lato squisitamente umano. Le indiscrezioni riportate da Sport, riferivano di un accordo ormai raggiunto tra l’ex centrocampista della Roma e la Vecchia Signora: tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, la quadra definitiva non sarebbe stata ancora trovata.

Calciomercato Juventus, non c’è ancora l’accordo per Pjanic: i dettagli

Ricordiamo che il centrocampista percepisce quasi 8 milioni di euro in quel di Barcellona, ingaggio considerato eccessivamente elevato dalla Juventus, che sarebbe disposta a garantirgli al massimo uno stipendio da 5-5,5 milioni di euro netti, bonus compresi. Resta da capire la formula con la quale verrà intavolato l’affare con il Barça: prestito annuale o biennale? Verrà inserito il diritto di riscatto? Interrogativi a cui al momento non è stata data ancora una risposta; in tal senso, potrebbe dare un’accelerata decisiva a questa trattativa la possibile uscita di Ramsey, ma ora come ora per il gallese tutto tace.