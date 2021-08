Calciomercato Juventus, fischi clamorosi per lui. Il futuro

Durante Barcellona-Juventus è stato fischiato a ripeteizione dalle tribune. Adesso per lui si profila una nuova esperienza. Da Allegri torna Pjanic?

Nè la Gazzetta dello Sport che ne ha parlato stamattina, né i telespettatori hanno lasciato passare inosservato quanto accaduto ieri sera. Barcellona-Juventus è stato anche un modo per testare il polso della tifoseria blaugrana, sconvolta per la perdita di Messi. Però i fischi riservati a Miralem Pjanic sono stati roboanti, quasi ad invitare il club a concedere il foglio di via. Allegri ringrazia e aspetta il bosniaco a braccia aperte.

Pjanic, quanti fischi