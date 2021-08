Calciomercato Juventus, bomba Locatelli | Nuova contropartita sul piatto

Calciomercato Juventus, novità importantissima per Locatelli: si ragiona su una nuova contropartita da inserire nell’affare.

La telenovela legata al futuro di Manuel Locatelli “rischia” di essere giunto al suo epilogo finale: il round decisivo avrà luogo venerdì, con Sassuolo e Juventus che si incontreranno per scrivere la parola fine ad uno dei tormentoni dell’estate. Tuttavia, ora come ora c’è ancora distanza tra la richiesta del Sassuolo ( che inizialmente si aggirava sui 40 milioni di euro, anche se i neroverdi potrebbero aver ridimensionato al ribasso tale cifra) e l’offerta della Juve che, comprensiva di bonus, sfiora i 32 milioni di euro. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, l’affare si potrebbe sbloccare grazie all’inserimento di una nuova contropartita.

Calciomercato Juventus, Ranocchia sblocca l’affare Locatelli?

Come riferito dalla “Rosea”, potrebbe essere il giovane classe ‘2001 Filippo Ranocchia a sbloccare l’affare Locatelli: il centrocampista, che si è messo in luce in questo pre campionato con una perla messa a segno contro il Monza, potrebbe ingolosire gli emiliani, che comunque hanno messo le mani su Henrique, proprio per l’eventuale sostituzione del “Loca”. Ricordiamo che Carnevali fino a questo momento ha fatto di tutto per impedire che venissero inserite nell’affare contropartite, ma non è detto che i neroverdi non possano alla fine aprire per Ranocchia: si aspettano novità in questo senso.