Calciomercato Juventus, slitta l’incontro | Accordo o fumata nera

Calciomercato Juventus, l’incontro slitta, ma sarà quello decisivo: accordo o fumata nera, sono queste le due soluzioni.

L’appuntamento tra #Juve e Sassuolo per #Locatelli è stato fissato per venerdì, non prima. Luogo dell’incontro: Torino. Sulla carta, è l’ultimo meeting, quello decisivo per il sì (oppure, più improbabile, per la rottura). Sulla Gazzetta di domani.

Importanti aggiornamenti per quanto riguarda la situazione legata a Manuel Locatelli. Come riportato da Luca Bianchin, giornalista della “Gazzetta dello Sport“, l’incontro decisivo tra la Juventus e il Sassuolo per discutere del futuro del centrocampista non avverrà domani, come inizialmente si ipotizzava, ma venerdì. Sarà un summit a questo punto decisivo, in occasione del quale si cercherà di pervenire in tutti i modi ad una soluzione definitiva: lo scenario più probabile porta dritti alla fumata bianca, anche perché il calciatore ha chiaramente manifestato il suo desiderio di approdare in bianconero, ma chiaramente nessuno scenario può essere precluso.

Calciomercato Juventus, si stringe per Locatelli: nel week end il summit con il Sassuolo

Locatelli, ora o mai più. L’incontro in programma venerdì ha tutti i crismi per essere definito come una vera e propria resa dei conti, che giunge al termine di una trattativa per certi versi logorante, nella quale è stata fondamentale la volontà del calciatore, che ha rispedito al mittente le varie offerte pervenute dalla Premier e dalla Bundesliga. La Juve ha da tempo l’accordo con Locatelli sulla base di un contratto di 5 anni, e aspetta di chiudere il cerchio anche con il Sassuolo, che chiede 35 milioni di euro. La proposta bianconera si aggira sui 30 milioni ( stiamo parlando sempre di prestito dilazionato) , e la sensazione è che tutto converga verso la fumata bianca.