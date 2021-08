Lapo Elkann spacca il mondo Juventus. Cosa ha detto

Uno dei punti di riferimento del mondo Juventus è Lapo Elkann. Proprio lui ha espresso un pensiero che a parte della tifoseria non è andato giù.

«A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà». Sono le parole di Lapo Elkann, grande tifoso della Juventus, su Twitter. Uno dei punti di riferimento del mondo bianconero ha poi affondato il colpo. «Credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks». Tanti i commenti di tifosi bianconeri che si dicono contrari al pensiero del figlio di Margherita Agnelli.

