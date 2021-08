Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | La richiesta al Barça è chiara

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic: ecco la svolta, con la richiesta fatta al Barcellona molto chiara.

Oltre a lavorare ai fianchi del Sassuolo per provare a chiudere l’affare Locatelli, la Juventus spera di riuscire a “spuntare” un prezzo ragionevole anche per Miralem Pjanic, che non fatto nulla per nascondere il suo desiderio di lasciare il Barcellona, e di ritornare nella “sua” casa. Ragioni di bilancio spingono, però, ad agire con i piedi di piombo, in una trattativa che non è considerata imprescindibile per Allegri, la sui richiesta esplicita risponde al nome di Manuel Locatelli. Piuttosto, si considera Pjanic un’occasione, da cogliere nel caso in cui si dovessero presentare le condizioni giusti.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: serve una riduzione dell’ingaggio

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, condizione necessaria e ( forse) sufficiente per assistere al Pjanic back, non può prescindere da una riduzione sensibile dell’ingaggio da parte del centrocampista, che dovrebbe decurtarsi lo stipendio di circa il 30% ( attualmente al Barcellona percepisce quasi 8 milioni di euro). Ingaggio che a sua volta verrebbe coperto per il 50 % dalla Juventus, e per il 20% dal Barcellona, che ha assoluto bisogno di alleggerire le sue casse, come confermato dalla questione Messi.