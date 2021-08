Calciomercato Juventus, ipotesi prestito | Summit terminato

Calciomercato Juventus, l’ipotesi prestito sembra essere quella più credibile, per dargli la possibilità di mettere minuti nelle gambe.

La #Juventus nelle ultime ore ha incontrato l’entourage di Filippo #Ranocchia : si valutano le diverse possibilità per cederlo a titolo temporaneo in modo da farlo giocare con maggiore continuità, la decisione ultima è attesa per la prossima settimana. #calciomercato

Ha impressionato tutti nel pre campionato, soprattutto nella gara contro il Monza, nella quale ha siglato un goal da 25 metri con un tiro a giro di sinistro, di quelli che dalle parti di Torino non si vedevano da tanto, troppo tempo. ma in più in generale, la personalità con la quale è stato in grado di destreggiarsi in cabina di regia non è passata inosservata: stiamo parlando di Filippo Ranocchia, centrocampista classe ‘2001 in forza alla Juventus, per il quale potrebbe essere avallata l’ipotesi prestito, in maniera tale da consentirgli di mettere nelle gambe minuti importanti, lontano dalla pressioni dell’ambiente bianconero.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, accordo UFFICIALE | Sfuma l’obiettivo

Come riportato da Giovanni Albanese sul proprio profilo Twitter, si è tenuto un summit tra la Juve e gli agenti del calciatore, per valutare la soluzione più congeniale per il giovane talento. La soluzione definitiva, però, sarà presa solo la prossima settimana, a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato.