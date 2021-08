Calciomercato Juventus, accordo UFFICIALE | Sfuma l’obiettivo

Calciomercato Juventus, l’accordo è stato ufficializzato: sfuma uno degli obiettivi di Cherubini. I dettagli dell’accordo.

Come rivelato dal Monza sul proprio profilo social, Samuele Vignato ha trovato un accordo con i brianzoli, e passerà al servizio di Stroppa per dare l’assalto alla Serie A sfumata l’anno scorso all’ultimo. Notizia, questa, che interessa anche la Juventus, che stava monitorando con molta attenzione l’evolversi della situazione legata all’ormai ex gioiellino del Chievo Verona, classe ‘2004: in seguito alle note vicissitudini che hanno coinvolto i clivensi, i gialloblu hanno perso uno dei prospetti più interessanti della loro rosa.

Calciomercato Juventus, Vignato al Monza: i dettagli

Oltre alla Juve, anche l’Inter e il Milan monitoravano questo scenario, dal momento che Vignato si presenta come uno dei più grandi prospetti del nostro calcio. Tuttavia, la “Vecchia Signora” non ha affondato il colpo, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Kaio Jorge, che sarà aggregato normalmente in prima squadra, e potrà rivelarsi una nuova freccia nella faretra di mister Allegri.