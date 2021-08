Cristiano Ronaldo e Messi, la differenza sta nel mettersi in gioco

Cristiano Ronaldo ha saputo rimettersi in gioco, mentre Messi ha inteso non uscire mai dalla sua confort zone firmando per i galacticos del Psg.

«Cristiano Ronaldo si è dimostrato superiore a Messi. Ha scelto una squadra per fare la differenza e mettersi in gioco, Messi ha scelto l’opulenza e fare la figurina per un quatariota. Spiace ma è così». E’ uno dei tanti commenti che stanno inondando il web a margine della firma dell’argentino con il sodalizio francese. La differenza tra i due fuoriclasse dell’ultimo decennio è marcata, netta e a molti non è passata inosservata.

Cristiano Ronaldo più coraggioso di Messi

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus fu celebrato dai media di tutto il mondo, così come avviene adesso con Messi. Telecamere allora puntante su Torino, adesso su Parigi. Il mainstream li ha sempre posti sullo stesso livello. Messi tuttavia si ritroverà stella tra le stelle in un’accozzaglia di figurine agli ordini di Pochettino. CR7 fu calato in una grande squadra da campione e leader spirituale per guidare il club alla Champions. La coppa dalle grandi orecchie non è arrivata, ma almeno il portoghese ha accettato la sfida. L’argentino non è mai uscito dalla sua conforte zone.