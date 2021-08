Juventus, bookmaker sicuri: il rinforzo è un assist dell’Inter

Juventus, i bookmaker sicuri: per la prossima stagione il miglior rinforzo bianconero è un vero e proprio assist dell’Inter

I bookmaker sono sicuri: un ulteriore assist alla Juve arriva direttamente dall’Inter. Anzi, più di uno in questa calda estate che vede i nerazzurri al centro del mercato soprattutto per l’addio di Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku. Ogni movimento in uscita da parte di Marotta, un ulteriore abbassamento delle quote per il prossimo scudetto. Che adesso vede la Juventus ampiamente favorita secondo gli analisti. Una situazione che si era verificata già dopo il saluto del tecnico salentino e il conseguente ritorno, a Torino, di Allegri: una certezza di vittoria.

Ma quello che è successo dopo la cessione di Lukaku ha decisamente sparigliato le carte in tavola: L’inter che si ripete in Italia è quotata quattro volte la posta. Mentre la Juventus non fa nemmeno raddoppiare l’ipotetica giocata. Secondo gli esperti quindi non ci sono dubbi.

