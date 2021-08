Calciomercato Juventus, ceduto in Serie B | Prestito con diritto di riscatto

Calciomercato Juventus, svolta e addio: giocherà in Serie B. Affare definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il @1913parmacalcio non si ferma a #Tutino , in arrivo anche #FelixCorreia , talento della @juventusfc in prestito con diritto @SkySport #calciomercato @Lega_B

Come rivelato da Gianluca Di Marzio sui propri profili social, la Juventus ha praticamente chiuso per la cessione di Felix Correia, che andrà a giocare al Parma in Serie B: l’intesa è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con l’ala sinistra portoghese che dunque avrà maggiori chances di dimostrare tutto il suo talento. Acquistato dalle giovanili del Manchester City, Correia ha messo a referto complessivamente 8 reti con la maglia bianconera ( stiamo parlando sempre di Under 23), dispensando anche 6 assist.

Da capire, però, se l’accordo con i ducali preveda la facoltà di un controriscatto per la “Vecchia Signora”, come molti tifosi si auspicano sui social; chiaramente bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale che sancirà definitivamente una trattativa ormai avviata a concludersi positivamente.