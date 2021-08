Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Altra firma in arrivo

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: un’altra firma è in arrivo. Manca solamente l’ufficialità, ma le parti sono davvero vicine

Manca solamente l’annuncio ufficiale perché l’accordo, secondo quanto spiegato da tuttomercatoweb, è stato praticamente raggiunto. Una firma che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Probabilmente l’elemento migliore della passata stagione. Cuadrado, infatti, che va in scadenza il prossimo mese di giugno, potrebbe rinnovare – anzi, rinnoverà – alle stesse cifre per un’altra stagione. L’accordo prevede un allungamento annuale del suo attuale contratto con la società bianconera. La sua duttilità, soprattutto pensando alle varie posizioni in campo dove Allegri lo potrebbe utilizzare, hanno fatto la differenza anche per questo accordo.

Calciomercato Juventus, anche Cuadrado pronto alla firma

L’anno scorso come detto è stato il migliore. Ma negli ultimi anni, il colombiano, ha raggiunto quella maturità in campo che gli permette di essere insostituibile. Sia con Sarri due stagioni fa, che con Pirlo in quella che è andata in archivio a maggio, è stato uno dei più utilizzati. Sia come esterno alto che come quarto di difesa: quando c’è stato lui, la Juventus, si è imposta quasi sempre. Ed è risultato determinante anche nella vittoria contro l’Inter allo Stadium, quella che ha deciso la qualificazione alla Champions League.

Un altro tassello che prende il posto giusto. Un altro elemento che ancora per due stagioni ha la certezza di continuare in bianconero. La Juve quindi si muove anche per i rinnovi, cercando di non portarli troppo vicini alla data di scadenza per non rischiare qualsiasi problema. Quello che è successo al Milan quest’estate farà da scuola.