Calciomercato Juventus | Occasione clamorosa dal Barcellona

Le difficoltà economiche del Barcellona hanno posto la Juventus in una posizione di attesa non solo per Pjanic. Si guarda anche a De Jong.

Le big della Serie A sono alla ricerca di almeno un colpo per il loro centrocampo. Indistintamente lo sono un po’ tutte quante. L’ideale dopo una pandemia è quello di sfruttare la più classica delle occasioni di mercato. E una di queste potrebbe arrivare dal Barcellona, che ha da poco detto addio a Lionel Messi. Un addio che può far comodo a Juventus, Milan e Inter che tengono d’occhio con attenzione la situazione legata a De Jong. Il centrocampista olandese potrebbe infatti lasciare la Catalogna dopo che Messi è andato via a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Lippi chiaro: «Allegri e Ronaldo, gestitevi in questo modo»

Juventus, non solo Pjanic: c’è De Jong

La notizia è stata rilanciata da calciomercato.it una volta pubblicata dal seguitassimo portale spagnolo ‘Don Balon‘. Frenkie de Jong, secondo quanto riportato, vorrebbe assolutamente lasciare il Barcellona. I motivi sono legati ai risultati sportivi: il centrocampista olandese vuole lottare per vincere e i problemi economici di Laporta, lo spingono lontano dalla Spagna. Juventus, Inter e Milan osservano la situazione in attesa di ulteriori sviluppi. I bianconeri potrebbero anche riproporre la coppia con de Ligt.